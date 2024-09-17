В Киеве ухудшилось состояние воздуха: что зафиксировали и как это повлияет на людей

В последующие дни содержание диоксида азота в воздухе будет превышать критический уровень.

Укргидрометцентр зафиксировал 17 сентября в воздухе Киева превышение предельно допустимых норм среднесуточного содержания диоксида азота.

Об этом сообщается в телеграм-канале Укргидрометцентра.

По данным стационарных пунктов наблюдения Укргидрометцентра за состоянием атмосферного воздуха 17 сентября, среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве превышает предельно допустимые концентрации.

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"В течение 18-19 сентября благодаря сухой и теплой погоде содержание диоксида азота в воздухе будет превышать критический уровень – 5 предельно допустимых концентраций, что может отрицательно сказываться на самочувствии людей", – говорится в заявлении.

Отмечается, что теплая и сухая погода приведет к накоплению в приземном слое воздуха и других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида).

Прогнозируется, что 20-22 сентября северный ветер и понижение температуры воздуха ночью и утром будет способствовать постепенному уменьшению концентраций загрязняющих веществ.

Содержание диоксида азота в воздухе Киева/Карта: Укргидрометцентр

Напомним, накануне в Киевской ГВА предупредили, что в нескольких районах столицы может ухудшиться качество воздуха из-за лесного пожара под Вышгородом.

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