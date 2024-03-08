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В Киеве ухудшилось качество воздуха: высокий уровень загрязненности

В Киеве ухудшилось качество воздуха: высокий уровень загрязненности

Киев. / Фото: Associated Press

Киевлянам рекомендуют ограничить пребывание на улице.

Утром пятницы, 8 марта, в Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха. Причины неизвестны. Вместо этого радиационный фон в столице — в норме.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"В Киеве утром 8 марта высок уровень загрязненности воздуха на левом берегу, а средний – на правом", — говорится в сообщении.

Жителям левого берега к улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Кроме того, если в помещениях есть воздухоочиститель, то советуют включить его на максимум.

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