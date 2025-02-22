В Киеве ухудшилось качество воздуха: в КГГА обратились к горожанам

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха из-за повышенной концентрации пыли.

Об этом сообщило КГГА.

"По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли) из-за маловетреной погоды", — говорится в сообщении.

Что следует делать:

избегать длительного пребывания на улице;

закрыть окна и двери;

пить больше воды;

использовать очиститель воздуха (если он есть) на максимальном режиме.

Напомним, киевские власти отреагировали на сдержанность Reuters с Майдана.

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