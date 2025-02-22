В Киеве ухудшилось качество воздуха: в КГГА обратились к горожанам

Причиной ухудшения воздуха стала маловетренная погода.
В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха из-за повышенной концентрации пыли.
Об этом сообщило КГГА.
"По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли) из-за маловетреной погоды", — говорится в сообщении.
Что следует делать:
- избегать длительного пребывания на улице;
- закрыть окна и двери;
- пить больше воды;
- использовать очиститель воздуха (если он есть) на максимальном режиме.
Напомним, киевские власти отреагировали на сдержанность Reuters с Майдана.
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