В Киеве ухудшилось качество воздуха: что произошло

Утром пятницы, 1 марта, в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Вероятной причиной называют пожары.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что качество воздуха могло ухудшиться из-за пожаров в Киевской области и слабого ветра. Поэтому вредные примеси накапливаются в приземном слое воздуха.

"В то же время превышение предельно допустимых концентраций веществ, за которыми ведется наблюдение, не выявлено", — подчеркнули в администрации.

Киевлянам рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды, а если в квартире есть воздухоочиститель, то его следует включить на максимум.

Напомним, синоптики предупреждали жителей Киева предупреждают о затоплениях, которые могут произойти в течение 1-5 марта. Причина – резкое повышение уровня воды в Днепре. Объявлен первый уровень опасности.

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