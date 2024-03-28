В Киеве ухудшатся погодные условия: какие правила безопасности следует соблюдать

Жителей столицы предупреждают об ухудшении погодных условий.

Завтра, 29 марта, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом пишет КМВА.

"Облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°", – говорится в сообщении.

Будьте внимательны и осторожны

Как призывают в КМВА, из-за сильного ветра следует соблюдать следующие правила безопасности:

старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;

держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение;

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Ранее стало известно, как изменится погода Украины 28 марта.

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