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В Киеве ухудшатся погодные условия: какие правила безопасности следует соблюдать

В Киеве ухудшатся погодные условия: какие правила безопасности следует соблюдать

В Киеве ухудшатся погодные условия: какие правила безопасности следует соблюдать

Вітер у Києві / Фото Центральної географічної обсерваторії

Жителей столицы предупреждают об ухудшении погодных условий.

Завтра, 29 марта, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом пишет КМВА.

"Облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°", – говорится в сообщении.

Будьте внимательны и осторожны

Как призывают в КМВА, из-за сильного ветра следует соблюдать следующие правила безопасности:

  • старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
  • держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение;
  • не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
  • уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Ранее стало известно, как изменится погода Украины 28 марта.

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