В Киеве ухудшатся погодные условия: какие правила безопасности следует соблюдать

Жителей столицы предупреждают об ухудшении погодных условий.
Завтра, 29 марта, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Об этом пишет КМВА.
"Облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°", – говорится в сообщении.
Будьте внимательны и осторожны
Как призывают в КМВА, из-за сильного ветра следует соблюдать следующие правила безопасности:
- старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
- держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение;
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
Ранее стало известно, как изменится погода Украины 28 марта.
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