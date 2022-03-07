В Киеве ударят морозы: прогноз погоды на неделю

В Киеве ударят морозы: прогноз погоды на неделю

Температура начнет снижаться постепенно.

В Киеве прогнозируют похолодание. Ожидается, что в столице ударят морозы до -7 градусов.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Температура начнет снижаться постепенно. В понедельник, 7 марта, столбики термометров покажут -1 +1 градус. Без осадков.

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Утром и днем во вторник, 8 марта, в Киеве будет идти снег. Температура воздуха -3 0 градусов.

Такая же погода будет в среду, 9 марта. Но без осадков.

Уже в четверг, 10 марта, прогнозируют -7-2 градуса. Такая температура будет держаться до субботы, 12 марта.

В воскресенье, 13 марта, немного потеплеет, -4 +3 градуса.