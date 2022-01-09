В Киеве ударит мороз -14 градусов и заснежит: прогноз погоды до конца недели

В Киеве ударит мороз -14 градусов и заснежит: прогноз погоды до конца недели

Автомобили, которые будут мешать спецтехнике наводить порядок в снежную погоду, будут эвакуированы.

В Киеве 9-10 января синоптики прогнозируют мокрый снег и температуру около 0 градусов. Однако в течение недели в столице ожидается существенное похолодание до -14 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в среду, 12 января, ожидается -9 -11 градусов, но без осадков. На следующий день, ночью 13 января, температура воздуха опустится до -12 -14 градусов. Днем синоптики прогнозируют -9 -11 градусов. Будет солнечно. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Укргидрометцентр

Отметим, что на улицах столицы сейчас работает около 140 единиц снегоуборочной техники, сообщили в "Киевавтодоре". Остановки общественного транспорта, ступеньки, пешеходные переходы и тротуары расчищают 330 коммунальщиков в составе 53 бригад по ручной уборке.

Коммунальщики обратились к водителям быть осторожными и бдительными на дороге. И не парковать авто на обочинах улиц – чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно расчищать дороги и проезды. Автомобили, которые будут мешать спецтехнике наводить порядок в снежную погоду, будут эвакуированы.

Напомним, что в Украине синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. 9 января по всей территории страны ожидается гололедица, местами налипание мокрого снега.

Погода в Украине: ожидается гололедица на дорогах и мокрый снег с налипанием

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