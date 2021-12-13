В Киеве ударит мороз -12 градусов: синоптики предупредили о резком похолодании

Столицу засыплет снегом.

Киеве через 10 дней ожидается резкое похолодание. В среду, 22 декабря, температура воздуха опустится до -12 градусов. через 10 дней. В среду, 22 декабря, температура воздуха опустится

Об этом сообщает сайт Sinoptik

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Кроме того, столицу засыплет снегом. В течение недели, 13-19 декабря, похолодает максимум до -2 градусов. Каждый день, кроме среды и четверга, будет идти снег.

На следующей неделе, с 20 декабря, температура начнет снижаться. В понедельник и вторник ожидается мороз до -3 градусов. Снегопады не прекратятся. В среду, 22 декабря, прогнозируют резкое похолодание до -12 градусов и небольшой снег.

весь день в Киеве будет облачно. Синоптики прогнозируют дождь и снег. Ожидается, что дождь начнется с утра и ослабнет после обеда. К вечеру ему на смену придет мелкий дождь со снегом. Напомним, что в понедельник, 13 декабря,. Синоптики прогнозируют дождь и снег. Ожидается, что дождь начнется с утра и ослабнет после обеда. К вечеру ему на смену придет мелкий дождь со снегом.

Sinoptik.ua

С сегодняшнего дня по всей Украине резко ухудшится погода

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