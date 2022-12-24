В Киеве удалось перераспределить нагрузку на энергосеть: что это значит

Состояние энергосистемы в городе продолжает быть критическим, но ситуация несколько продвинулась.
В Киеве удалось перераспределить нагрузку в энергосистеме, поэтому теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся примерно в таких условиях, как и остальная столица.
Об этом гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил в Сети 24 декабря.
В то же время он отметил, что состояние энергетической системы в Киеве дальше является критическим.
"Состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько подвинулась. Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальной город", – говорится в заявлении Коваленко.
Он добавил, что всему способствует и теплая погода.
"И все равно попрошу быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все сразу", — призвал гендиректор Yasno.
Напомним, в Киеве утром 24 декабря энергетики были вынуждены ввести экстренные отключения света, поэтому графики стабилизационных отключений временно не действовали.
По данным "Укрэнерго", 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация – в Киеве и области в результате атаки дронов 19 декабря. Сложной остается ситуация на востоке и юге Украины.
Читайте также: