В Киеве удалось перераспределить нагрузку на энергосеть: что это значит

Состояние энергосистемы в городе продолжает быть критическим, но ситуация несколько продвинулась.

В Киеве удалось перераспределить нагрузку в энергосистеме, поэтому теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся примерно в таких условиях, как и остальная столица.

Об этом гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил в Сети 24 декабря.

В то же время он отметил, что состояние энергетической системы в Киеве дальше является критическим.

"Состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько подвинулась. Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальной город", – говорится в заявлении Коваленко.

Он добавил, что всему способствует и теплая погода.

"И все равно попрошу быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все сразу", — призвал гендиректор Yasno.

Напомним, в Киеве утром 24 декабря энергетики были вынуждены ввести экстренные отключения света, поэтому графики стабилизационных отключений временно не действовали.

По данным "Укрэнерго", 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация – в Киеве и области в результате атаки дронов 19 декабря. Сложной остается ситуация на востоке и юге Украины.

В Киеве прекращают работу всего наземного электротранспорта

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