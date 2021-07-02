В Киеве учительница начальных классов избила ребенка с аутизмом: стало известно, как наказали педагога

В Киеве учительница начальных классов избила ребенка с аутизмом: стало известно, как наказали педагога

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека потребует также наказать и директора школы, где произошел скандал.

В киевской школе №58 уволили учительницу начальных классов, которая избила мальчика с расстройством аутистического спектра. Также объявили выговор заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе.

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Об этом сообщает Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Учитель начальных классов был уволен от занимаемой должности за совершение аморального уступка, не совместимого с продолжением данной работы (согласно пункту 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины). Заместителю директора учебного заведения по учебно-воспитательной работе объявлен выговор", — говорится в сообщении.

Также в Уполномоченного сообщили, что они будут требовать объявить выговор и директору школы.

Напомним, в Киеве учительница избила мальчика с аутизмом, ибо он ее не слушался. Инцидент произошел в инклюзивном классе киевской школы №58.

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