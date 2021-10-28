В Киеве учитель украл из школы 19 ноутбуков и сдал их в ломбард

Учителю грозит до 5 лет лишения свободы.
В Киеве 42-летний учитель украл из школы 19 ноутбуков и сдал их в ломбард. Мужчину задержали.
Об этом сообщили в Нацполиции г. Киева.
Инцидент произошел в школе по улице Викентия Беретти. В ходе инвентаризации школьного имущества не обнаружили 19 ноутбуков. По данным полиции, к воровству причастен 42-летний учитель. Он похищал школьное имущество и сдавал его в ломбард. Общую сумму ущерба в школе оценили в 63 тыс. грн.
В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. Учителю грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
Напомним, в г. Хмельницкий 38-летний учитель одного из лицеев торговал наркотиками. Мужчина продавал амфетамин даже во время перерывов в учебном заведении.
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