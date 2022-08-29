В Киеве ученый за 1500 евро помогал уклоняющимся становиться "польскими студентами": как работала схема

В Киеве задержан доцент кафедры одного из университетов.
Он переправлял уклонистов за границу, давая им справки о том, что они "польские студенты".
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Доцент кафедры одного из университетов, экс-ученый НАН Украины за 1500 евро изготовлял приглашения на обучение, студенческие билеты и справки об обучении для уклонистов, которые хотели уехать за границу.
Его задержали, когда тот получал 3000 евро за переправку за границу двух мужчин. Во время обысков в доме ученого изъята документация, банковские карты, компьютерная техника и значительная сумма средств.
"В настоящее время ему уже избрана мера пресечения. Выяснилось, что мужчина имеет судимость и сейчас находится на испытательном сроке", — говорится в сообщении.
Мужчине инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины.
Напомним, работницу городского совета Львова подозревают в том, что она за 1300 долларов помогала мужчинам бежать за границу.
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