В Киеве ученый за 1500 евро помогал уклоняющимся становиться "польскими студентами": как работала схема

В Киеве задержан доцент кафедры одного из университетов.

Он переправлял уклонистов за границу, давая им справки о том, что они "польские студенты".

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Доцент кафедры одного из университетов, экс-ученый НАН Украины за 1500 евро изготовлял приглашения на обучение, студенческие билеты и справки об обучении для уклонистов, которые хотели уехать за границу.

Его задержали, когда тот получал 3000 евро за переправку за границу двух мужчин. Во время обысков в доме ученого изъята документация, банковские карты, компьютерная техника и значительная сумма средств.

"В настоящее время ему уже избрана мера пресечения. Выяснилось, что мужчина имеет судимость и сейчас находится на испытательном сроке", — говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Напомним, работницу городского совета Львова подозревают в том, что она за 1300 долларов помогала мужчинам бежать за границу.

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