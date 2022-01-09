В Киеве ученики вернутся в школы после каникул: какие ограничения действуют

Учеба в заведениях начнется с понедельника.
В Киеве в понедельник, 10 января, ученики вернутся на обучение после зимних каникул. В учебных заведениях будут соблюдаться требования "желтой" зоны карантина.
Об этом напомнили в Департаменте образования и науки КГГА.
Учить детей будут только педагоги, прошедшие вакцинацию от коронавируса. В помещениях учебных заведений будет соблюдаться санитарный режим: на перерывах учащиеся должны носить маски, а в школы и детсады не допускаются взрослые люди, не имеющие отношения к учебному процессу.
Напомним, что в Киеве за минувшие сутки, 8 января, зарегистрировали 437 новых случаев COVID-19. Это самое большое количество в Украине. За сутки в столице выздоровели 330 киевлян, умерли – 10.
Читайте также: