В Киеве ученики вернутся в школы после каникул: какие ограничения действуют

В Киеве ученики вернутся в школы после каникул: какие ограничения действуют

Учеба в заведениях начнется с понедельника.

В Киеве в понедельник, 10 января, ученики вернутся на обучение после зимних каникул. В учебных заведениях будут соблюдаться требования "желтой" зоны карантина.

Об этом напомнили в Департаменте образования и науки КГГА.

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Учить детей будут только педагоги, прошедшие вакцинацию от коронавируса. В помещениях учебных заведений будет соблюдаться санитарный режим: на перерывах учащиеся должны носить маски, а в школы и детсады не допускаются взрослые люди, не имеющие отношения к учебному процессу.

Напомним, что в Киеве за минувшие сутки, 8 января, зарегистрировали 437 новых случаев COVID-19. Это самое большое количество в Украине. За сутки в столице выздоровели 330 киевлян, умерли – 10.

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