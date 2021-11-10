В Киеве ученики младших классов пока будут учиться дистанционно — Кличко

В Киеве ученики младших классов пока будут учиться дистанционно — Кличко

На следующей неделе учащиеся младших классов будут еще дома.

В Киеве учащиеся младших классов школы на следующей неделе за парты еще не вернутся. Знания они продолжат получать онлайн.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр столицы Виталий Кличко.

“Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм "Дельта", как отмечают медики, более агрессивен и поражает многих молодых людей и детей. Количество заболевших детей увеличивается. Поэтому на следующей неделе ученики, в частности младшей школы (1—4 классов), за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме”, — подчеркнул городской голова.

Он также добавил, что сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Четверо несовершеннолетних – в реанимации.

"Я прошу родителей, которые настаивают на открытии школ, ответственно и с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые вводят городские власти", — подчеркнул Виталий Кличко.

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