В Киеве ученика жестоко избили в школе: подростку диагностировали разрыв яичка – его прооперировали, фото

В Киеве, в школе №81, сверстники жестоко избили 13-летнего ученика – у него серьезная травма яичка и сильно напухшая нога. Парню уже сделали операцию.

Пост об этом написала мать ученика в закрытой группе Facebook "Врачи и пациенты Киева".

Как рассказала женщина, ее 13-летнего сына сильно ударили в пах. Операцию провели на десятый день после избиения, ведь подросток сначала умалчивал происшедшее в школе.

13-летний ученик, избитый сверстниками /Фото: скриншот

Мама парня случайно увидела, что его левая нога стала в полтора раза больше правой, а также было "очень твердое в паху и яичко тоже увеличено".

Травмы у подростка после избиения / Фото: скриншот

"Уже прооперировали, потому что была гематома и водянка яичка и разрыв оболочки внутри яичка. Проблема с ногой, с той стороны она так и остается сильно отечной, хотя сказал сын, уже начал ее чувствовать", — рассказала мать ребенка.

Пост мамы об избиении парня в школе /Фото: скриншот

В комментариях к посту образовательный омбудсмен Сергей Горбачев посоветовал матери подростка подать письменные заявления в полицию и написать заявление в учебное заведение, где произошел этот инцидент.

"Это дело должна расследовать полиция, потому что это не только буллинг, но и нанесение телесных повреждений, степень которых должна установить судебно-медицинская экспертиза", — написал Горбачев.

Реакция образовательного омбудсмена Сергея Горбачева / Фото: скриншот

По словам женщины, полиция была в больнице, где прооперировали парня.

Комментарий мамы парня / Фото: скриншот

В комментариях также пишут, что ребенка избили якобы из-за того, что сверстникам показалось, что мальчик смотрел мультик на русском языке.

Напомним, в Киевской области 5 подростков, среди которых были школьники, заманили и изнасиловали девочку — жуткие подробности.

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