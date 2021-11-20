В Киеве учебные заведения восстанавливают очное обучение: условия и детали

Все столичные школы подключены к отоплению и готовы с 22 ноября принять учащихся.

В Киеве с 22 ноября очное обучение возобновят в учебных заведениях, а также в художественных школах и заведениях физической культуры и спорта.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА.

Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

"С понедельника, 22 ноября, возобновят образовательный процесс в помещениях учебных заведений всех типов и форм собственности: специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, а также учреждений физической культуры и спорта, художественных школ и заведений художественного образования. Восстановить очное обучение заведения могут при соблюдении противоэпидемических требований, установленных правительством для "красной" зоны", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 22 ноября, в столичных учебных заведениях возобновляют очное обучение для учащихся всех классов. Город принял такое решение, опираясь на два основных фактора: устойчивую динамику снижения уровня госпитализации больных COVID-19 и снижение процента загруженности коек с кислородом в столичных больницах. Все столичные школы подключены к отоплению и готовы с 22 ноября принять учащихся и возобновить учебный процесс.

Как сообщалось, две столичные школы продолжали работать, несмотря на запрет.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, когда Киев будет ослаблять карантинные ограничения.

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