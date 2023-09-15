В Киеве убрали советскую звезду с обелиска на Галицкой площади: появились фото

В столице убрали советскую звезду с обелиска в честь города-героя Киева на Галицкой площади.

В Киеве демонтирована советская звезда с обелиска в честь города-героя Киева на Галицкой площади (бывшая площадь Победы).

Об этом сообщает BBC Украина.

Как сообщил корреспондент издания с места происшествия, работники коммунальных служб отбили "звезду героя" с обелиска и погрузили ее в грузовик.

Демонтаж советской звезды на Галицкой площади в Киеве / Фото: ВВС Украина

"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!", — прокомментировала событие депутат Киевсовета Анна Старостенко.

Демонтаж советской звезды на Галицкой площади в Киеве / Фото: ВВС Украина

В октябре прошлого года киевляне поддержали петицию с требованием демонтировать обелиск. В мае Министерство культуры и информационной политики лишило этот памятник охранного статуса.

Декоммунизация в Киеве

В Киеве с "Батькивщины-Матери" демонтировали герб СССР. Вместо него на ее щите будет герб Владимира Великого и современной Независимой Украины – Тризуб.

Кроме того, учёные и общественность высказали предложение изменить название монумента. Ученый совет Музея войны уже принял решение назвать его "Украина-Мать".

Кроме того, в столице демонтировали советский самолет, много лет размещенный во дворе школы №5 на столичном Печерске. Но, как оказалось, эта новость возмутила многих киевлян. Люди пишут в социальных сетях, что самолет не нужно было убирать. Также отмечают, что было бы целесообразнее отдать его в музей, а не превращать в металлолом.

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