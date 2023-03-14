В Киеве уберут ненужные блокпосты, а на некоторых проведут ревизию

Инженерные сооружения, которые будут выполнять свою функцию безопасности, будут оставаться.

В Киеве полностью уберут ненужные блокпосты, а некоторые переведут в "спящий" режим. Впрочем, часть блокпостов и инженерных сооружений останутся функционировать.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Инженерные сооружения, которые и дальше должны выполнять свою функцию безопасности для столицы, будут оставаться. Но их составляющие будут усовершенствованы: непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят новыми, укрепят блиндажи, приведут в порядок окопы", — пояснил он.

В так называемом "спящем" режиме оставят те инженерные заграждения, которые будут иметь значение для обороны города. При необходимости их оперативно вернут на место. На таких "спящих" инженерных заграждениях проведут ревизию, подчеркнул Попков.

"Решт системы инженерных заграждений Киева, в которых нет сейчас нужды, демонтируют. Такие блокпосты уберут из проезжей части, вывезут бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи, будут засыпаны окопы, демонтированы блиндажи", — рассказал Попко.

По его словам, подобные действия сделают Киев более комфортным для жителей.

Напомним, во вторник, 14 марта, в Киеве и области частично применили стабилизационные отключения электроэнергии. Свет выключен по графикам.

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