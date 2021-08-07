В Киеве у злоумышленников изъяли 16 крокодиловых шкур: фото

В столице Украины прекратили деятельность подпольного цеха, где производили подделки обуви, ремней, сумок и аксессуаров известных мировых брендов.

Подпольный цех в Киеве организовали пять человек. Они занимались подделками изделий из кожи известных мировых брендов, после чего под видом оригинала продавали их через столичные магазины и с помощью онлайн-магазина.

Об этом сообщили в субботу, 7 августа, в пресс служба Нацполиции.

Подделки киевских "цеховиков" стоили меньше, чем "фирменная" обувь и аксессуары, но их цена все равно кусалась. "Цена на ремни стартовала от 300 долларов, а пара обуви стоила 500 долларов", — сообщили в полиции.

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Во время обысков в помещениях ателье и магазинах фигурантов были изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности — контрафактную продукцию (обувь, сумки, ремни), а также 16 шкур крокодилов, специальные штампы для изготовления поддельного обуви и аксессуаров, гарнитуру и псевдобрендову упаковку.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили 33-летнего владельца автосалона, который организовал нелегальную схему торговли транспортными средствами с вымогательством и угрозами. Злоумышленнику объявили подозрение в вымогательстве денег и незаконном завладении транспортным средством.

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