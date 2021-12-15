В Киеве у журналиста украли велосипед, пока он брал интервью у начальника полиции (фото)

В Киеве у журналиста украли велосипед, пока он брал интервью у начальника полиции (фото)

Он назвал инцидент "киевским парадоксом".

У журналиста "РБК-Украина" Олега Черныша украли велосипед, пока он брал интервью у начальника полиции Киева.

Об этом журналист рассказал на своей странице в Facebook.

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Черныш объяснил, что велосипед стоял в коридоре его подъезда, прикованный к стене и спрятанный за дверью. В это время он находился в здании Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Что такое "киевский парадокс"? Это когда берешь интервью у начальника киевской полиции (фото 1), а в этот момент у тебя воруют велосипед (фото 2) прямо из-под квартиры", — написал журналист.

Он добавил, что велосипед был старый, поцарапанный и не очень дорогой.

Олег Черныш в Facebook

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