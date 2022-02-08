Сумма штрафов составила 7 тысяч 167 гривен.

В Киеве у женщины изъяли автомобиль из-за неуплаты 13 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Сумма штрафов составила 7 тысяч 167 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

Постановления о взыскании штрафов переданы в Святошинский районный отдел Государственной исполнительной службы.

"В настоящее время автомобиль должницы изъят и будет находиться на штрафплощадке, пока владелица не оплатит задолженность. Или арестованное имущество должницы будет реализовано на электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины)", — отметили в релизе.

Напомним, что власти начали конфисковывать автомобили совсем недавно. Нововведение касается тех водителей, которые не платят штрафы за значительное превышение скорости. Пока условной "цифрой реагирования" выбрано превышение скорости в 150 км в час.

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