В Киеве у школы обнаружили тело женщины: что известно (фото)

В полиции говорят, что сейчас устанавливают личность женщины.
В Киеве рядом со школой №159 в Соломенском районе обнаружили тело человека.
Об этом сообщают в социальных сетях – тело завернуто в черный пакет, лежит недалеко от детской площадки.
Как рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева, на месте работает следственно-оперативная группа.
"У школы №159 обнаружено тело женщины. Ее личность сейчас устанавливается, возраст погибшей около 60 лет. Предварительно человеку внезапно стало плохо и он умер. Правоохранители работают на месте", — рассказали в полиции Киева.
Точная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.
Напомним, в ставку на территории Прилуцкого учебно-реабилитационного центра обнаружили тело 11-летнего воспитанника этого детдома.
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