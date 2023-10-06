В Киеве у школы обнаружили тело женщины: что известно (фото)

В полиции говорят, что сейчас устанавливают личность женщины.

В Киеве рядом со школой №159 в Соломенском районе обнаружили тело человека.

Об этом сообщают в социальных сетях – тело завернуто в черный пакет, лежит недалеко от детской площадки.

Как рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева, на месте работает следственно-оперативная группа.

"У школы №159 обнаружено тело женщины. Ее личность сейчас устанавливается, возраст погибшей около 60 лет. Предварительно человеку внезапно стало плохо и он умер. Правоохранители работают на месте", — рассказали в полиции Киева.

Точная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

На месте происшествия / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, в ставку на территории Прилуцкого учебно-реабилитационного центра обнаружили тело 11-летнего воспитанника этого детдома.

Читайте также: