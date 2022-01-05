В Киеве у наркоторговцев изъяли более килограмма кокаина на 4 млн грн: фото и видео задержания

В Киеве у наркоторговцев изъяли более килограмма кокаина на 4 млн грн: фото и видео задержания

Поставщик наркотиков – 27-летний уроженец Закарпатья, который последние три года проживал за границей.

Полиция Киева перекрыла канал поставок и сбыта кокаина из-за границы в столицу.

Ежемесячная "прибыль" от наркобизнеса составила около 2 миллионов гривен. В ходе санкционированных обысков у фигурантов изъято более килограмма расфасованного наркотика. Теперь пяти злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов, по ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет 4 миллиона гривен.

"Мы выяснили, что поставщик наркотиков — 27-летний уроженец Закарпатья, который последние три года проживал за границей, откуда и отправлял кокаин в Украину. Кроме того, в преступную группу входили организатор, его сожительница и двое сбытчиков. Полученный "товар" В ходе следственных действий по местам жительства и в автомобилях задержанных обнаружили и изъяли более 1 килограмма расфасованного кокаина. тысяч гривен, 10 тысяч долларов, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи", — рассказал Дыбов.

Поставщик и четыре наркодельца задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это жители столицы, 1985, 1994 и 1997 годов рождения и уроженец Днепропетровской области, 1979 года рождения.

По этому факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи объявили задержанным о подозрении. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности и других лиц, причастных к преступлению.

Напомним, трое киевлян отвезли гостью из Москвы в Чернобыльскую зону.

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