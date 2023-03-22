В Киеве у мужчины в руках сдетонировала граната – он погиб на месте

В Подольском районе Киева 22 марта прогремел взрыв – 29-летний мужчина подорвал себя гранатой возле детской площадки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Утром в полицию поступила информация о том, что на переулке Квитневом был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружено тело неизвестного с телесными повреждениями. По указанному адресу прибыли эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и врачи.

Предварительно полицейские установили, что в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство.

Напомним, в Киевской области мать выбросила младенца с 5-го этажа.

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