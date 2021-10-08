В Киеве у мужчины прямо в вагоне метро началось сильное кровотечение: что известно (видео)

Полицейские перетянули мужчине ногу жгутом, чтобы остановить кровотечение, и вызвали скорую.
В Киеве на станции метро "Теремки" в вагонеу мужчины открылось сильное кровотечение.
Чрезвычайное событие произошло 8 октября около 8 утра.
Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua в Telegram.
"В вагоне поезда произошло ЧП, по неизвестным причинам, открылось сильное кровотечение у пассажира, мужчины лет 45-50", — говорится в сообщении.
Полицейские перетянули ему ногу жгутом, чтобы остановить кровотечение, и вызвали скорую.
Движение поездов метро вскоре восстановили.
В полиции сообщили, что у мужчины разорвались швы после недавно перенесенной операции на ноге.
Медики оказали ему помощь, от госпитализации он отказался.
Напомним, в такси стало плохо нардепу Антону Полякову. Мужчина умер. По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.