В Киеве у мужчины прямо в вагоне метро началось сильное кровотечение: что известно (видео)

В Киеве у мужчины прямо в вагоне метро началось сильное кровотечение: что известно (видео)

Полицейские перетянули мужчине ногу жгутом, чтобы остановить кровотечение, и вызвали скорую.

В Киеве на станции метро "Теремки" в вагонеу мужчины открылось сильное кровотечение.

Чрезвычайное событие произошло 8 октября около 8 утра.

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Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua в Telegram.

"В вагоне поезда произошло ЧП, по неизвестным причинам, открылось сильное кровотечение у пассажира, мужчины лет 45-50", — говорится в сообщении.

Полицейские перетянули ему ногу жгутом, чтобы остановить кровотечение, и вызвали скорую.

Движение поездов метро вскоре восстановили.

В полиции сообщили, что у мужчины разорвались швы после недавно перенесенной операции на ноге.

Медики оказали ему помощь, от госпитализации он отказался.

Напомним, в такси стало плохо нардепу Антону Полякову. Мужчина умер. По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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