В Киеве у матери изъяли младенца, который жил в заброшенной недостройке (фото)

Маленький мальчик жил среди грязи и антисанитарии.
В Киеве у 36-летней матери изъяли пятимесячного младенца, которого воспитывали в заброшенной недостройке. Ребенок жил в антисанитарии без каких-либо коммуникаций.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Анонимный звонок о ненадлежащих условиях воспитания мальчика поступил в социальную службу Печерского района. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
С матерью младенца общаются соцработники и правоохранители. Дальнейшую судьбу ребенка и матери будут решать социальные службы.
Напомним, в Ирпене под Киевом задержали 43-летнего жителя многоэтажки, устроившего стрельбу с балкона своей квартиры на восьмом этаже.
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