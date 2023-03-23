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В Киеве у матери изъяли младенца, который жил в заброшенной недостройке (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
987
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве у матери изъяли младенца, который жил в заброшенной недостройке (фото)

Фото: Полиция Киева

Маленький мальчик жил среди грязи и антисанитарии.

В Киеве у 36-летней матери изъяли пятимесячного младенца, которого воспитывали в заброшенной недостройке. Ребенок жил в антисанитарии без каких-либо коммуникаций.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Анонимный звонок о ненадлежащих условиях воспитания мальчика поступил в социальную службу Печерского района. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

С матерью младенца общаются соцработники и правоохранители. Дальнейшую судьбу ребенка и матери будут решать социальные службы.

© Полиция Киева
Фото: Полиция Киева
© Полиция Киева
Фото: Полиция Киева
© Полиция Киева
Фото: Полиция Киева

Напомним, в Ирпене под Киевом задержали 43-летнего жителя многоэтажки, устроившего стрельбу с балкона своей квартиры на восьмом этаже.

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Дата публикации
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987
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