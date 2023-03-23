В Киеве у матери изъяли младенца, который жил в заброшенной недостройке (фото)

В Киеве у 36-летней матери изъяли пятимесячного младенца, которого воспитывали в заброшенной недостройке. Ребенок жил в антисанитарии без каких-либо коммуникаций.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Анонимный звонок о ненадлежащих условиях воспитания мальчика поступил в социальную службу Печерского района. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

С матерью младенца общаются соцработники и правоохранители. Дальнейшую судьбу ребенка и матери будут решать социальные службы.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Напомним, в Ирпене под Киевом задержали 43-летнего жителя многоэтажки, устроившего стрельбу с балкона своей квартиры на восьмом этаже.

Отец украл младенца от мамы, потому что уверен, что она его хотела продать

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