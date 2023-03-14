В Киеве у матери изъяли двоих детей, живших в антисанитарии: младшему всего 3 месяца (фото)

В Киеве у матери изъяли двоих детей, живших в беспорядке, грязи, антисанитарии, среди разбросанных вещей и бутылок со спиртными напитками. Мальчикам три месяца и девять лет.

Дети находились в таких условиях, пока их мама и бабушка выпивали с новым знакомым в его квартире, сообщили в полиции Киева.

О ненадлежащем отношении к детям правоохранителям стало известно, когда они приехали по вызову. Жители Подольского района пожаловались, что за стеной громко отдыхают соседи.

Фото: Полиция Киева

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили владельца дома и двух его гостей в нетрезвом состоянии. Они ссорились и провоцировали конфликт с соседями. В квартире был сплошной беспорядок. В комнате вместе с нетрезвой матерью находились двое ее малолетних детей.

Ювенальные полицейские и сотрудники службы по делам детей и семьи изъяли двух мальчиков. Их поместили в больницу, пока соцработники не решат вопрос о их дальнейшем месте проживания.

Мать ждет административная ответственность по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Правоохранители призывают украинцев: если вам известны факты ненадлежащего отношения к детям, которое может угрожать их жизни и здоровью – не медлите и обязательно сообщайте полиции.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Напомним, в Киевской области 4-летняя девочка сама пошла в лес и потерялась. Ребенка искали всей громадой вместе с военными. Кинологи шесть километров шли по следам девочки пока не услышали плач в лесу.

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