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В Киеве у маршрутки прямо на ходу отпали двери: фото

В Киеве у маршрутки прямо на ходу отпали двери: фото

"Киев Сейчас"

За отпавшие у автобуса №509 двери перевозчик должен заплатить 17 тысяч гривень штрафа.

В Киеве у маршрутки №509 прямо на ходу отпали двери.

Водитель остановил автобус с пассажирами, чтобы люди могли выйти.

Об этом сообщил telegram-паблик "Киев Сейчас".

"За отпавшие у автобуса №509 двери, перевозчик должен заплатить 17 тысяч гривень штрафа. Также на перевозчика составили шесть протоколов за нарушение правил перевозок", — говорится в заметке.

Напомним, в Боярке Daewoo Lanos влетел в маршрутку, от удара она перевернулась.

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