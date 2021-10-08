В Киеве у маршрутки прямо на ходу отпали двери: фото

За отпавшие у автобуса №509 двери перевозчик должен заплатить 17 тысяч гривень штрафа.
В Киеве у маршрутки №509 прямо на ходу отпали двери.
Водитель остановил автобус с пассажирами, чтобы люди могли выйти.
Об этом сообщил telegram-паблик "Киев Сейчас".
"За отпавшие у автобуса №509 двери, перевозчик должен заплатить 17 тысяч гривень штрафа. Также на перевозчика составили шесть протоколов за нарушение правил перевозок", — говорится в заметке.
Напомним, в Боярке Daewoo Lanos влетел в маршрутку, от удара она перевернулась.