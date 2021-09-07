В Киеве у маршрутки №415 на ходу вырвало заднюю полуось, которая прилетела в остановку и разбила стекло: видео

Водитель неохотно вернул деньги пассажирам и ждет техпомощь.
В Киеве у маршрутки №415 на ходу вырвало заднюю полуось, которая прилетела в остановку и разбила там стекло.
Происшествие произошло на Харьковском шоссе.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.
"Водитель неохотно вернул деньги пассажирам (не всем, а только тем, кто потребовал), а теперь ждет техпомощь.
До тех пор, пока чиновники набивают карманы за выдачу лицензий таким перевозчикам, будут продолжаться подобные опасные для обычных граждан ситуации", — говорится в подписи под видео.
Напомним, в Киеве водитель автобуса, закрыв дверь, протянул асфальтом пожилую женщину, которая не успела выйти.