В Киеве у маршрутки №415 на ходу вырвало заднюю полуось, которая прилетела в остановку и разбила стекло: видео

Водитель неохотно вернул деньги пассажирам и ждет техпомощь.

В Киеве у маршрутки №415 на ходу вырвало заднюю полуось, которая прилетела в остановку и разбила там стекло.

Происшествие произошло на Харьковском шоссе.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

"Водитель неохотно вернул деньги пассажирам (не всем, а только тем, кто потребовал), а теперь ждет техпомощь.

До тех пор, пока чиновники набивают карманы за выдачу лицензий таким перевозчикам, будут продолжаться подобные опасные для обычных граждан ситуации", — говорится в подписи под видео.

Напомним, в Киеве водитель автобуса, закрыв дверь, протянул асфальтом пожилую женщину, которая не успела выйти.

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