В Киеве у домашнего животного обнаружили бешенство: есть ли опасность

Владелица животного уверяет, что кошка людей не кусала.

В Киеве у кошки, которую подобрали в Боярке, обнаружили бешенство. Животное пала.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

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По информации Объединения ветеринарной медицины в Киеве, в отдел по борьбе с бешенством животных 29 января 2023 года был доставлен труп кошки. Владелица кошек сообщила, что около трех недель назад она нашла 2 кошек в Боярке и приютила у себя дома. По ее словам, животные были в клетке.

"От 27 января у одной из кошек отмечалось неадекватное поведение (нервные проявления, неспровоцированная агрессия), отказ от воды и пищи. 29 января при транспортировке животного в отдел по борьбе с бешенством животных животное впало", — говорится в сообщении.

По результатам проведенных лабораторных исследований установлен положительный диагноз на бешенство. Вторая кошка получает курс вынужденной вакцинации в соответствии с Инструкцией о мерах по борьбе с бешенством животных.

Владелица животного уверяет, что кошка не кусала людей.

ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве инициирует проведение заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном органе Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) по вопросу организации мероприятий по недопущению бешенства.

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