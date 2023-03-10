В Киеве тысячи человек простились с погибшим Героем "Да Винчи" (фото)

В Киеве в последний путь провели командира специального подразделения "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Герой Украины погиб 7 марта на Бахмутском направлении. Ему было 27 лет.

Панихида по погибшему военному состоялась в Михайловском златоверхом соборе. После богослужения в храме с "Да Винчи" простились на Майдане Независимости.

Отдать последний почет Герою пришли президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр обороны Алексей Резников, премьер-министр Финляндии Санна Марин и тысячи украинцев.

Фото: Дмитрий Коцюбайло

Фото: Суспільне

Фото: Тelegraf

Президент передал матери "Да Винчи" Оксане Коцюбайло отличие "Крест боевых заслуг", которым посмертно удостоен ее сын.

Напомним, 7 марта Зеленский сообщил, что в Донецкой области погиб легендарный боец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Фото: Facebook/Маси Найем

Фото: Facebook/Маси Найем

Фото: Суспільне

Как стало известно, он погиб под Бахмутом во время вражеских обстрелов. Известные военные фотографы рассказали, что стали свидетелями обстрела, в результате которого погиб Дмитрий Коцюбайло:

"Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! Медика! Да Винчи! Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым отчаянным". Из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным. До конца дней мы будем гордиться, что знали тебя. Герои не умирают".

Фото: Кристина Бердинских

1 декабря 2021 Дмитрий Коцюбайло получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

Фото: Кристина Бердинских

Фото: Кристина Бердинских

Прощание с "Да Винчи" в Киеве: тысячи людей пришли отдать последнее уважение

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