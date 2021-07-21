В Киеве туристические компании продавали фальшивые справки результатам ПЦР-тестов на COVID-19: их разоблачили

В Киеве туристические компании продавали фальшивые справки результатам ПЦР-тестов на COVID-19: их разоблачили

Стоимость такой справки составляла 1000-1200 грн.

В Киеве разоблачили работников двух туристических компаний, которые продавали туристам фальшивые справки результатам ПЦР-тестов на COVID 19.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Работники туристических компаний предлагали своим клиентам купить фальшивые справки об отрицательным тесте на COVID-19. Они убеждали туристов, что документ выдает один из столичных медицинских учреждений. Стоимость такой справки составляла 1000-1200 грн.



Во время обысков правоохранители изъяли бланки поддельных справок с результатам ПЦР-тестов, компьютерную технику злоумышленников и другие вещи. В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины. Продолжается расследование.

Напомним, в Киеве от 22 июля все желающие смогут привиться от COVID-19 вакцинами CoronaVac и Moderna.

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