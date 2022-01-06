В Киеве троллейбусы изменят маршрут: что произошло

В Киеве троллейбусы изменят маршрут: что произошло

Причина смены маршрута — ремонт и переустройство контактной сети.

В Киеве троллейбусы изменят маршрут.

В ночь на 8 января изменят маршрут троллейбусы № 92Н, из-за ремонта контактной сети по проспекту Правды — ул. И. Выговского.

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Об этом сообщается на сайте "Киевпасстранса" в разделе "Изменение движения".

С 00:50 до 05:20 троллейбусы будут курсировать:

"Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" — до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.

В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

Также в ночь на 9 января изменят маршруты троллейбусы № 42, 50 и 91Н.

"В связи с переустройством контактной сети троллейбуса по бульв. Дружбы Народов — Лыбидская площадь. С 00:01 до 05:00 09.01.2022г . движение троллейбусов по бульв. Дружбы Народов — Лыбидская площадь будет закрыто", — отмечают в "Киевпасстрансе".

Движение маршрутов будет организовано:

Маршрут №42: от ул. Дегтяревской к Демеевской площади.

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

- от ст. м. "Лыбидская": 23:32, 23:55;

- от ул. Дегтяревская: 22:50, 23:12.

Маршрут №50: от ст. м. "Лыбидская" до Дарницкой площади.

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

- от ст. м. "Лыбидская": 21:08, 21:35;

- от ст. м. "Лыбидская" до Керченской площади: 22:00, 22:50;

- от ул. Милославская: 22:15, 22:40.

Маршрут № 91Н:

- от ул. Милославской до Дарницкой площади;

- от Железнодорожного вокзала "Центральный" до Лыбидской площади.

В 05:00 движение будет возобновлено.

Напомним, на Рождество, 7 января, возможны ограничения в работе Киевского метрополитена. На вход для пассажиров может быть закрыто пять станций метро в центре города.

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