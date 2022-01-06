В Киеве троллейбусы изменят маршрут: что произошло

Причина смены маршрута — ремонт и переустройство контактной сети.
В Киеве троллейбусы изменят маршрут.
В ночь на 8 января изменят маршрут троллейбусы № 92Н, из-за ремонта контактной сети по проспекту Правды — ул. И. Выговского.
Об этом сообщается на сайте "Киевпасстранса" в разделе "Изменение движения".
С 00:50 до 05:20 троллейбусы будут курсировать:
"Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" — до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.
В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.
Также в ночь на 9 января изменят маршруты троллейбусы № 42, 50 и 91Н.
"В связи с переустройством контактной сети троллейбуса по бульв. Дружбы Народов — Лыбидская площадь. С 00:01 до 05:00 09.01.2022г . движение троллейбусов по бульв. Дружбы Народов — Лыбидская площадь будет закрыто", — отмечают в "Киевпасстрансе".
Движение маршрутов будет организовано:
Маршрут №42: от ул. Дегтяревской к Демеевской площади.
Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:
- от ст. м. "Лыбидская": 23:32, 23:55;
- от ул. Дегтяревская: 22:50, 23:12.
Маршрут №50: от ст. м. "Лыбидская" до Дарницкой площади.
Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:
- от ст. м. "Лыбидская": 21:08, 21:35;
- от ст. м. "Лыбидская" до Керченской площади: 22:00, 22:50;
- от ул. Милославская: 22:15, 22:40.
Маршрут № 91Н:
- от ул. Милославской до Дарницкой площади;
- от Железнодорожного вокзала "Центральный" до Лыбидской площади.
В 05:00 движение будет возобновлено.
Напомним, на Рождество, 7 января, возможны ограничения в работе Киевского метрополитена. На вход для пассажиров может быть закрыто пять станций метро в центре города.
Читайте также:
- В Украине всем вакцинированным разрешили производить бустерные COVID-прививки: детали
- В Украину идет похолодание: когда вернутся морозы
- Погода как в апреле: в Киеве январь продолжает удивлять температурными рекордами
- Старый Новый год 2022: когда празднуют, гадания, традиции праздника, что нельзя делать в этот день
- Пожар в костеле святого Николая, дрифт возле Софии и носки под запретом: каким был 2021 год для Киева