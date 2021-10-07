В Киеве трое школьников спланировали побег и подняли на ноги полицию: подробности истории

В Киеве трое школьников спланировали побег и подняли на ноги полицию: подробности истории

Детей нашли в кукурузном поле.

В Киеве трое 12-летних ребят самовольно ушли из школы и никому не сообщили о своем местонахождении.

Об этом сообщает полиция.

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Поиски школьников продолжались всю ночь. Около 5 утра школьников разыскали и вернули домой. Они блуждали в кукурузном поле.

Как выяснилось, друзья тщательно спланировали побег. В школьной тетради они нарисовали план своих приключений и отправились в путешествие. После побега из школы дети зашли в дом одного из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.

Однако долго путешествовать ребятам не пришлось — их разыскали правоохранители.

На розыск несовершеннолетних были привлечены личный состав Обуховского районного управления полиции, Мироновского отдела, а также Кагарлицкого и Богуславского отделений полиции, оперативников уголовного розыска, работников ювенальной превенции, кинологов полиции Киевщины. На розыск школьников оперативно привлечено более 40 сотрудников полка полиции особого назначения и сотрудников управления корпуса оперативно-внезапной действия. Кроме того, размещены ориентировки в социальных сетях, привлечены общественность и охотники с тепловизорами.

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