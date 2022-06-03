В Киеве трое граждан подделывали военные билеты по советскому образцу

В Киеве трое граждан подделывали военные билеты по советскому образцу

В Киеве три гражданина подделывали дипломы о высшем и средне-техническом образовании, а также военные билеты по советскому образцу.

Подозреваемые получили заказы через шесть веб сайтов, после чего создавали фейковые документы и отправляли их заказчикам.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Как стало известно, клиенты на сайтах заполняли "анкету", где указывали ФИО, заведение высшего образования, специальность, квалификацию, год выпуска, а также желаемые оценки в приложении к диплому. Для военных билетов заказчики указывали желаемое место службы и годы ее прохождения. Использовали документы для трудоустройства.

Поддельные документы желающим стоили от 500 до 2000 долларов.

“В домах фигурантов и по месту изготовления фейковых документов правоохранители провели обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, техника для печати и ламинирования документов, около 1500 печатей, бланки, голографические элементы. Также при обыске изъята клиентская база и готовые к продаже поддельные документы”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Если в суде будет доказана вина подозреваемых, за решетку они отправляются на срок до 10 лет.

Напомним, что в западных областях Украины на субботу объявили штормовое предупреждение.

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