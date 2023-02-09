В Киеве трое горожан передавали представителю спецслужб РФ данные об объектах критической инфраструктуры: фото

Обвиняемые добровольно согласились с предложением представителя спецслужб РФ помогать ему в проведении подрывной деятельности против Украины.

В Киеве трое горожан передавали представителю спецслужб РФ данные об объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры направлены в суд обвинительные акты в отношении трех жителей Киева, завербованных представителями спецслужб страны-агрессора. Двое из них обвиняются в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), другой — в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Расследованием установлено, что обвиняемые добровольно согласились с предложением представителя спецслужб РФ помогать ему в проведении подрывной деятельности против Украины. Для выполнения его задач они осуществляли фото и видеофиксацию объектов критической инфраструктуры столицы, админзданий государственных органов и учреждений здравоохранения.

Один из горожан собирал информацию о военных объектах, наличии блокпостов и наблюдательных пунктов, укреплений и пребывания военнослужащих ВСУ и других военных формирований, участвующих в отпоре вооруженной агрессии.

Собранные данные злоумышленники передавали врагу с помощью одного из мессенджеров во время личной переписки. За выполнение поставленных задач российской спецслужбой мужчины получали денежное вознаграждение.

По ходатайству прокуратуры им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

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