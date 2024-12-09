В Киеве трое женщин обворовывали квартиры пожилых людей: к какой хитрости они прибегали

Фигуранты приехали в столицу из Сумской области и занимались кражами из жилищ пожилых людей.

В Киеве три женщины и их сообщник-водитель обворовывали квартиры пожилых людей под видом работников газовой службы.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Четыре фигуранта — три женщины и их сообщник-водитель, они заходили в дома пенсионеров и под предлогом проверки газовых счетчиков похищали из квартир пострадавших все их сбережения. От действий злоумышленников пострадали по меньшей мере трое пожилых жителей столицы", — говорится в сообщении.

Мошенники обворовывали квартиры пожилых киевлян под видом работников газовой службы / Фото: Полиция Киева/Facebook

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Задержаны члены преступной группы сотрудники Соломенского управления полиции совместно с оперативниками столичного Главка полиции. Злоумышленники – три женщины в возрасте от 26 до 29 лет, и их сообщник – 50-летний мужчина. Фигуранты приехали в столицу из Сумской области и занимались воровством из жилищ пожилых людей.

Как рассказал начальник Соломенского управления полиции Игорь Леус, злоумышленники действовали по заранее спланированному сценарию.

"Они заранее выбирали жертву среди одиноких пенсионеров. Убеждались, что человек в доме находится сам, заходили в дом, представляясь работницами газовой службы. Двое фигурантов отвлекали хозяина, а их сообщница в это время быстро обыскивала комнаты и похищала сбережения пострадавших. После чего они быстро возвращались в свой автомобиль, где их ждал сообщник-водитель, который контролировал обстановку возле дома", – рассказал Леус.

Двое фигурантов отвлекали хозяина, а их сообщница быстро обыскивала комнаты и похищала сбережения пострадавших / Фото: Полиция Киева/Facebook

Полицейские задержали злоумышленников сразу после совершения ими последнего преступления – они похитили 37 тысяч гривен у 83-летней пенсионерки. Следователи уже доказали причастность фигурантов к еще двум преступлениям, совершенным аналогичным путем. Тогда дельцы вынесли из квартир 75 и 85-летних пенсионеров 34 500 гривен.

От действий злоумышленников пострадали по меньшей мере трое пожилых киевлян / Фото: Полиция Киева/Facebook

Следователи, при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры, сообщили им о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемой фигурантам статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Полицейские продолжают проверять задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

Напомним, в Киеве мошенник обманул 73-летнюю женщину по схеме "Ваш родственник в беде".

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