В Киеве три вуза перешли на дистанционное обучение: детали

Соответствующие распоряжения появились на сайтах университетов.
В Киеве три вуза перешли на дистанционное обучение: это Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана и Киевский национальный лингвистический университет.
Соответствующие распоряжения появились на сайтах университетов, передает Київ.Media.
С 23 сентября до 13 октября 2021 студенты КНУ им. Шевченко будут учиться онлайн.
"В период с 23 сентября по 13 октября 2021 года проведение всех видов учебных занятий по дневной и заочной формам обучения осуществлять в соответствии с утвержденными расписаний с использованием технологий дистанционного обучения", — говорится на сайте вуза.
Основанием для таких изменений является решение Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС об установлении с 23 сентября 2021 года "желтого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Украины и применение ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для "желтого" уровня.
Отвечая на ряд вопросов: 1. Постановление Правительства о 80% предполагает не только преподавателей и не только какого-то ...Опубликовано Владимир Бугров среде, 22 Сентябрь 2021
Также на дистанционку перешел Киевский национальный лингвистический университет.
"С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в КНЛУ ректорат принял решение ввести в Университете дистанционное обучение с 23 сентября 2021 года (первый (бакалаврский), второй (магистерский) и третий (образовательно-научный) уровни высшего образования; все формы получения образования)", — сообщили на сайте вуза.
Онлайн студенты с 23 сентября будут учиться также в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.
Соответствующее распоряжение появилось на сайте вуза.
В вузе отметили, что дистанционная форма обучения будет осуществляться до момента вакцинации не менее 80% работников университета.
Напомним, сегодня, 23 сентября, во всей Украине начали действовать ограничения "желтой" зоны карантина. По новым правилам, теперь учебные заведения могут работать при условии, что не менее 80% работников имеют по крайней мере одну прививку против коронавируса.
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