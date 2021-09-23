В Киеве три вуза перешли на дистанционное обучение: детали

В Киеве три вуза перешли на дистанционное обучение: детали

Соответствующие распоряжения появились на сайтах университетов.

В Киеве три вуза перешли на дистанционное обучение: это Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана и Киевский национальный лингвистический университет.

Соответствующие распоряжения появились на сайтах университетов, передает Київ.Media.

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С 23 сентября до 13 октября 2021 студенты КНУ им. Шевченко будут учиться онлайн.

"В период с 23 сентября по 13 октября 2021 года проведение всех видов учебных занятий по дневной и заочной формам обучения осуществлять в соответствии с утвержденными расписаний с использованием технологий дистанционного обучения", — говорится на сайте вуза.

Основанием для таких изменений является решение Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС об установлении с 23 сентября 2021 года "желтого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Украины и применение ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для "желтого" уровня.

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Также на дистанционку перешел Киевский национальный лингвистический университет.

"С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в КНЛУ ректорат принял решение ввести в Университете дистанционное обучение с 23 сентября 2021 года (первый (бакалаврский), второй (магистерский) и третий (образовательно-научный) уровни высшего образования; все формы получения образования)", — сообщили на сайте вуза.

Онлайн студенты с 23 сентября будут учиться также в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте вуза.

В вузе отметили, что дистанционная форма обучения будет осуществляться до момента вакцинации не менее 80% работников университета.

Напомним, сегодня, 23 сентября, во всей Украине начали действовать ограничения "желтой" зоны карантина. По новым правилам, теперь учебные заведения могут работать при условии, что не менее 80% работников имеют по крайней мере одну прививку против коронавируса.

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