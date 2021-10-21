В Киеве три десятка пассажиров не смогли попасть в поезда

Однажды проводнику пришлось вызвать полицию.

После того, как 21 октября в Украине вступили в силу новые правила пассажирских перевозок между областями всеми видами транспорта, на киевском железнодорожном вокзале не допустили к поездам около 30 пассажиров.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице журналист Александр Рудоманов.

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Кроме трех десятков пассажиров, которых допустили к посадке в поезд без соответствующих документов, подтверждающих вакцинацию или отсутствие коронавирусной болезни, еще одного пассажира высадили во время движения поезда. Он оттолкнул проводника и прошел в вагон. Пришлось вызвать полицию.

"Начальники поездов, в принципе, удивлены, потому что ожидали больше конфликтов и скандалов", _ написал журналист.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили, что за первую половину суток 21 октября не допустили к поездке 18 пассажиров, которые не имели надлежащих документов. Речь идет о сертификате о вакцинации или документе о получении хотя бы одной дозы вакцины, либо отрицательного теста.

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