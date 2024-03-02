В Киеве три человека попали в больницу из-за некачественных сладостей: продолжается эпидрасследование

Вероятно, заболевание повлекло за собой некачественную кулинарную продукцию, приобретенную в одном из заведений торговли столицы.
В Киеве три человека обратились медицинской помощью и находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы с заболеванием острой кишечной инфекцией.
Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.
Как отмечается, все три случая заболевания острой кишечной зафиксированы 1 марта.
Вероятно, заболевание вызвано некачественной кулинарной продукцией, приобретенной в одном из заведений торговли столицы.
Больные обратились за медицинской помощью и находятся на лечении в медучреждениях столицы.
Врачи и специалисты Центра проводят необходимые бактериологические исследования на кишечную группу инфекций.
"ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины" проинформировало ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении.
Наопмним, в одной из гостиниц Киева обнаружили острую кишечную инфекцию.
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