В Киеве тренер одной из школ боевых искусств оказалась вражеской информаторшей

В Киеве тренер одной из столичных школ боевых искусств с начала полномасштабного вторжения начала публиковать на прокремлевских телеграмм-каналах фотоснимки позиций Сил обороны на территории города. На нее вышел представитель российской спецслужбы и привлек ее к сотрудничеству в интересах страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По заданию российского куратора, киевлянка отслеживала места базирования защитников столицы. В своих отчетах агрессору она уточняла не только дислокацию украинских защитников, но описывала их форму одежды и шевроны.

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Также тренер сливала координаты критической инфраструктуры на территории столичного региона.

Полученную развединформацию оккупанты использовали для осуществления прицельных воздушных ударов по Киеву.

Предательницу задержали. Суд назначил ей восемь лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове задержали группу корректировщиков, которые наводили удары по объектам ВСУ.

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