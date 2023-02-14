В Киеве трамвай насмерть сбил женщину: фото

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
В Киеве трамвай сбил насмерть женщину. ДТП произошло на улице Жилянской в Шевченковском районе столицы.
Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в полиции города Киева.
Правоохранители предварительно выяснили, что потерпевшая находилась на трамвайных путях в неустановленном для этого месте. 56-летний водитель общественного транспорта совершил наезд на пешехода, в результате чего от полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.
По этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего.
Полицейские изучают причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, в селе Запрудье Киевской области произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. В результате аварии пострадал 9-летний ребенок.
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