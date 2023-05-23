В Киеве тестируют бесконтактную оплату проезда: где можно воспользоваться

Вскоре еще больше маршруток оборудуют современным дивайсом.
В Киеве начались тесты на бесконтактную оплату проезда в городских маршрутках.
Об этом сообщили на странице "Киев цифровой".
Как стало известно, впервые бесконтактную оплату ввели в маршрутке №444, сообщением ст. г. Выставочный центр – ул. Метрологическая.
"Чтобы заплатить, достаточно приложить банковскую карту с PayPass или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Кроме этого оплатить проезд можно Карткой Киевлянина или из Кошелька на вашей транспортной карте Киев Цифровой", — рассказали на странице.
Там также добавили, что скоро количество маршрутов увеличится.
В то же время руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич отметил, что за сервис безналичной оплаты городские жители отдали больше всего голосов в опросе Киев Цифровой.
Напомним, что в Киеве пожилой мужчина пытался зарубить жену топором.
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