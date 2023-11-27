В Киеве тернопольского волонтера задержала полиция и угрожала вручить повестку (фото)

В Киеве тернопольскую волонтерку Алю Ширшину задержала полиция. Ей пытались вручить повестку.

Об этом в соцсети написал соучредитель благотворительной организации Голоса детей Азад Сафаров.

Как отмечается, женщина вернулась из Донбасса, где посещала своего мужа, который в первый день войны ушел защищать нашу страну. Прибыла в столицу она из-за метели и задержки автобуса в 00:10. Чтобы добраться домой, волонтер вызвала такси.

“На Подоле ее остановили полицейские и забрали в отделение давать объяснения. Следователь свысока общался с Аллеей, спрашивал, служит ли ее муж в тылу, и говорил, что выпишет повестку ей самой, потому что по его словам "женщины тоже должны воевать". Более того, Алю еще и сфоткали возле линейки, как настоящую преступницу и перефоткали на личный телефон ее документы”, — рассказал Азад Сафаров.

Он также обратился в Подольское управление полиции столицы с требованием объяснить ситуацию.

Напомним, что российский "Шахед" повредил Патриарший собор УГКЦ в Киеве.

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