В Киеве ТЦК пришли на мероприятие ЛГБТК+ сообщества: детали

В Киеве представители ТЦК пришли на мероприятие ЛГБТК+ сообщества и начали проверять у присутствующих документы.

В Киеве сотрудники ТЦК посетили представителей KyivPride, которые готовили ЛГБТК+ событие.

Об этом идет речь на странице организации.

"8 июня во время подготовки вечеринки Рейвах Прайд ГО UkrainePride к месту проведения события (арт-центр Closer) прибыли представители ТЦК Подольского района г. Киева", – говорится в сообщении.

По информации KyivPride, военкомы проверяли документы у всех присутствующих и пытались забрать не имеющих необходимых документов мужчин на прохождение ВЛК.

"Мы, представительницы и представители украинского прайд-движения полностью осознаем важность мобилизации и проведения необходимых мероприятий для ее обеспечения. Поскольку мы должны вместе давать вооруженный отпор врагу. В то же время, у нас есть информация, что среди всех массовых культурных и образовательных мероприятий, которые сегодня проводятся в Киеве, представители ТЦК избрали для проверки только ЛГБТК+ событие", – говорится в заявлении организации ЛГБТ+ сообщества.

Такие действия KyivPride расценивает, как целенаправленное давление на прайд-движение в Украине.

Киевский городской ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент.

Ранее украинка рассказала, что выходит замуж за ЛГБТ-военного, чтобы обеспечить права его партнера.

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