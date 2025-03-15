В Киеве тарифы на обслуживание домов возрастут вдвое, а кое-где втрое: что известно

Жители столицы с апреля будут вынуждены платить больше за содержание домов.

Об этом рассказал директор ОО "Институт города" Александр Сергиенко в эфире КИЕВ24.

"То есть людям просто грубо навязали тариф и люди должны платить неизвестно за что, но известно, сколько. Вот такая, к сожалению, неутешительная ситуация. И ответственность за это лежит в данном случае на Киевской городской военной администрации", — отметил Сергиенко.

В апреле киевляне получат новые платежки, где суммы за обслуживание домов вырастут вдвое, а то и втрое. Это касается многоквартирных домов без ОСМД или управляющего.

Напомним, украинцам придется заплатить дополнительные деньги за газ в апреле.

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