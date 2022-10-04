В Киеве таможенники изъяли необычный 15-сантиметровый драгоценный камень (фото)

Камень обнаружили в коробке, направлявшейся в Кувейт, и изъяли его.
В Киеве таможенная овчарка нашла в посылке 15-сантиметровый драгоценный камень – необработанный янтарь фантазийного окраса разновидности сукцинита.
Об этом сообщили в Киевской таможне.
Отправление направлялось из Ровно в страну Персидского залива — Кувейт. Обмотанный в защитную пленку камень весом 330 грамм находился внутри картонной коробки.
"Эксперты подтвердили, что обнаруженное является драгоценным камнем органогенного образования — янтарем, в состоянии сырья. Внутри камень имеет бело-желтый и коричневый оттенки с плавными переходами", — отметили таможенники.
Рыночная стоимость этого камня – около 37 тысяч гривен.
Поскольку согласно Всемирной почтовой конвенции запрещается вкладывать драгоценные камни в международные почтовые отправления янтарь был изъят.
Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, 48-летняя украинка из Энергодара изготовила бронежилет, напихала туда валюты и пыталась выехать автобусом в Польшу. Инцидент произошел на пункте пропуска "Рава-Русская".
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