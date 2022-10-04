В Киеве таможенники изъяли необычный 15-сантиметровый драгоценный камень (фото)

Камень обнаружили в коробке, направлявшейся в Кувейт, и изъяли его.

В Киеве таможенная овчарка нашла в посылке 15-сантиметровый драгоценный камень – необработанный янтарь фантазийного окраса разновидности сукцинита.

Об этом сообщили в Киевской таможне.

Отправление направлялось из Ровно в страну Персидского залива — Кувейт. Обмотанный в защитную пленку камень весом 330 грамм находился внутри картонной коробки.

"Эксперты подтвердили, что обнаруженное является драгоценным камнем органогенного образования — янтарем, в состоянии сырья. Внутри камень имеет бело-желтый и коричневый оттенки с плавными переходами", — отметили таможенники.

Рыночная стоимость этого камня – около 37 тысяч гривен.

Поскольку согласно Всемирной почтовой конвенции запрещается вкладывать драгоценные камни в международные почтовые отправления янтарь был изъят.

Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

Напомним, 48-летняя украинка из Энергодара изготовила бронежилет, напихала туда валюты и пыталась выехать автобусом в Польшу. Инцидент произошел на пункте пропуска "Рава-Русская".

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