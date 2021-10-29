В Киеве таксист выгнал девушку из машины и ударил по голове, потому что не понравилась ее поза: фото

В Киеве таксист выгнал девушку из машины и ударил по голове, потому что не понравилась ее поза: фото

Девушка написала заявление в полицию.

В Киеве таксист выгнал девушку из машины и ударил по голове, потому что не понравилась ее поза.

Об этом написала сама пострадавшая Анна Минюкова в Instagram.

Девушка села в такси. Она слушала онлайн-лекцию. Но краем уха Анна услышала, что водитекль возмущен ее позой.

Фото із соцмереж

Таксист отменил заказ.

Когда девушка вышла из такси, настиг ее и ударил по голове.

В Bolt о случившемся сожалеют.

А таксист просто поехал на следующий заказ.

"И кто знает, что он может сделать в следующий раз", — отметила Анна.

Девушка написала заявление в полицию.

К слову, девушка родом из Днепра раньше была ню-моделью. В 2019 году Анна Минюкова обещала раздеться на Новом мосту, если его вовремя сдадут в эксплуатацию. В настоящее время девушка занимается инфраструктурой.

В Киеве таксист подвез в гостиницу "Президент" двух итальянок почтенного возраста. После расчета толкнул, а затем ударил одну из них, ногами забивая очки, слетевшие с женщины от удара. Свое агрессивное поведение таксист объяснил тем, что ему нужно зарабатывать деньги. Он ждал большей суммы. В свою очередь пассажирки утверждают, что таксист наматывал дополнительные круги, вероятно, рассчитывая на солидные чаевые.

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