В Киеве таксист ударил ножом в живот гражданина США, который вступился за Украину и Грузию

В Киеве таксист ударил ножом в живот гражданина США, который вступился за Украину и Грузию

Предварительно, между мужчинами возник конфликт, когда они обсуждали политическую ситуацию в Украине и Грузии.

В Киеве правоохранители задержали таксиста, который ударил ножом пассажира. В результате чего пострадавшего с ранением живота госпитализировали.



Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Как стало известно, происшествие случилось ночью 1 августа на улице Грушевского. На месте правоохранители установили, что водитель автомобиля КIА ударил ножом в живот своего пассажира, после чего скрылся с места инцидента. Чтобы задержать таксиста, по городу ввели план "Перехват".



"Благодаря патрульным, которые работают с системой "Безопасный город", стало известно, что автомобиль поехал в Соломенский район. Рядом с площадью Вокзальной один из автопатрулей остановил KIA и задержал водителя. Во время визуального осмотра инспекторы заметили в салоне предмет, похожий на нож с пятнами бурого цвета", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

По данным издания "Киев оперативный", инцидент произошел, когда мужчины обсуждали политическое положение Украины и Грузии. Таксист оскорблял оба государства, защищал их пассажир — гражданин США — за что впоследствии получил удар ножом.

Впоследствии на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Пострадавшего госпитализировали в столичную больницу.



Напомним, что в Киеве трое подростков жестоко избили пожилого мужчину, после чего залили его из газового баллончика.

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