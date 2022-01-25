После удара таксиста парень потерял сознание.

В Киеве таксист избил пассажира, который попросил включить радио "Майами".

Об этом пострадавший мужчина написал в Instagram.

"Вчера я с друзьями вызвал себе такси, мы сели в машину, я попросил таксиста включить радио "Майами", он отказался и я спросил: "А что можно включить?". Он спросил, не прикалываюсь ли я, отменил поездку и сказал нам выйти из машины. После чего мы вышли, он вышел тоже, резко ударил меня в лицо и крикнул: "Ничего я тебе не включу черно***ая обезьяна", — цитирует слова пассажира паблик "Реальный Киев".

Фото із соцмереж

После удара водителя такси парень потерял сознание. А когда через пару минут пришел в себя, таксиста по имени Ахмет уже не было.

Напомним, в Киеве мажоры на Porsche сбили мужчину на моноколесе и сняли все на видео. В салоне автомобиля была и 20-летняя блогерша Мария Семенова с ником ttiisshhiinnaa, которую киевские патрульные полтора года назад спасли от самоубийства. Мария ехала в машине с друзьями, где они употребляли алкоголь и транслировали это в Instagram.

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